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Haberler Gündem Son dakika: Ege Denizi'nde deprem

Son dakika: 'nde

'nde 'nın ilçesi açıklarında, son dakika bilgisine göre saat 18.23'de 4,2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Son dakika: Ege Denizi'nde deprem
AA

08.04.2021, 18:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021, 18:57

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 18.23'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,73 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün Datça'ya 26,9 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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