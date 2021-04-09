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Haberler Gündem Ersin Korkut'un sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı! İşte Ersin Korkut'un TikTok'taki videosu

'un sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı! İşte Ersin Korkut'un TikTok'taki videosu

Oyuncu 'un sosyal medya platformu TikTok'ta büyük tepki çeken bir olaya imza attı. Yayınlanan bir videosu eleştirilerin hedefinde yer aldı. için 'başkent ifadesini kullanan Korkut, ". " dedi. Bu sözleri ise kısa sürede Twitter'da TT oldu.

09.04.2021, 21:11 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021, 22:01

Oyuncu Ersin Korkut'un Diyarbakır ziyaretinde yanındaki şahıs ile yaptığı konuşma, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Şahsın sorduğu "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna cevap veren Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yine aynı şahsın yönelttiği "Sen de başkanımız olmak ister misin?" sorusunu yanıtlayan Korkut, "Başkan ben olayım" dedi ve güldü. Ersin Korkut'un bu cevabı üzerine yanındaki kişi ise "Belki ülke daha iyi yönetilir" dedi.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılırken, tepkiler de art arda geldi. Kullanıcılar Korkut'un açıklamasını eleştirdi ve #ErsinKorkutTutuklansın hashtagi altında paylaşımlarda bulundu.

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Ersin Korkut'un sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı! İşte Ersin Korkut'un TikTok'taki videosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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