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Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklama: 10 kat arttı

Sağlık Bakanı başkanlığında 'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Koca, İstanbul’da vaka sayılarının Mart ayı başına göre 10 kat arttığını açıkladı. Tespit edilen vakaların yüzde 85’ini çeşitli varyantlar oluştuğunu ifade eden Bakan Koca, bulaşmanın çok hızlı olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklama: 10 kat arttı
İHA

09.04.2021, 22:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021, 22:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Koca, İstanbul'daki vaka sayılarının Mart başına göre 10 kat arttığını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:
"İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz."

Koca, "Tespit edilen vakaların %85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli" ifadelerine yer verdi.

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