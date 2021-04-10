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Başkan Erdoğan'dan Sarıyer'de minibüs durağına ziyaret! Sıkıntılarını dinleyip not aldı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de minibüs durağına uğrayarak, minibüsçülerle sohbet etti. Başkan Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti. Erdoğan ile görüşmelerini anlatan minibüs şoförü Veli Satır, "Sıkıntılarımız var. Derdimizi, şikayetimizi anlattık. Yardımcı olacağına söz verdi." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Sarıyer'de minibüs durağına ziyaret! Sıkıntılarını dinleyip not aldı

10.04.2021, 13:56 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021, 14:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Huber Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması ve sevgi gösterisinde bulunması üzerine makam aracını durdurdu.

Burada bir süre minibüsçülerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Erdoğan, kendisiyle telefonla görüntülü konuşmak isteyen bir vatandaşı da selamladı.

Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne gitti.

"KENDİSİ NOT ALDI. SAĞ OLSUN"
Minibüs şoförü İbrahim Gülsoy, Başkan Erdoğan'a dertlerini anlattıklarını belirterek, "Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Odalarımızın çalışmadığını anlattık. İETT ile rekabet yapamadığımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı. Sağ olsun." dedi.

Minibüs şoförü Muhsin Acar da sohbet sırasında sorunlarını anlattıklarını dile getirerek, Erdoğan'ın kendilerine yardımcı olacağını söylediğini aktardı.

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