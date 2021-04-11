‘2021 yılında 40 terör eylemi engellendi’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre 462 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 2017'de 1997, 2018'de 1636, 2019'da 1628, 2020'de 1171 ve 2021'de 284 olmak üzere 6 bin 716 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 2017'den bu yana 861 terörist ikna yoluyla teslim olurken, 2017'de 697, 2018'de 361, 2019'da 309, 2020'de 248 ve 2021'de 40 terör eylemi engellendi.