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Haberler Gündem BM’den Suriye sınırına kritik temas

BM’den Suriye sınırına kritik temas

BM’den Suriye sınırına kritik temas

11.4.2021

BİRLEŞMİŞ Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, dün Hatay'da BM'nin lojistik aktarma sahasında incelemelerde bulundu. Kızılay'ın yardım alanındaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Bozkır, Reyhanlı'daki Bükülmez Sınır Karakolu'nu ziyaret ederek sınırın karşısında bulunan çadır kentlerde yaşanılan Atme Kasabası'nı da gözlemledi. Ziyarette yaptığı açıklamada insani yardımların artırılması için sınır kapılarının tamamının açılması gerektiğini söyleyen Bozkır, "Maalesef 4 kapıdan sadece biri açık ve BM insani yardımları tek bir kapıdan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor. Güvenlik Konseyi'nin ilk fırsatta bu sayıyı tekrar arttırması temenni ediyorum" dedi.

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