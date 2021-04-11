Huber’de Ukrayna zirvesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi. Rusya ile Donbass krizinin yaşandığı dönemde gerçekleşen kritik ziyaret gerilimin düşürülmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilirken Erdoğan, konuk devlet başkanını köşkün kapısında karşıladı. İki lider, baş başa yaptıkları görüşmenin ardından heyetleriyle birlikte Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirdi.

ORTAKLIĞIMIZI TAHKİM ETTİK

Zelenskiy'nin ziyaretinde liderler savunma sektörü, serbest ticaret anlaşması (STA) ve turizm konularını ele aldı. Görüşmelerde soydaş Kırım Tatarlarının hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Erdoğan ile Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik." dedi. "Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk." ifadesini kullanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir" şeklinde konuştu.

BARIŞ İÇİNDE ÇÖZÜLMELİ

Erdoğan, "Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik." diyerek, "Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik." ifadesini kullandı. "Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk Anlaşması temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz." diyen Erdoğan, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna ile iş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir" ifadesini kullandı. Zelenskiy de "Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir." dedi.