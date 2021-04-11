BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Tarabya'da bulunan Huber Köşküne geçerken, yol üzerinde bulunan minibüs durağına uğradı. Burada bir süre minibüs şoförleri ile sohbet eden ve bir minibüs esnafının annesiyle telefonda görüşen Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.
Minibüsçülere sürpriz ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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