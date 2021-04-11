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’den Türkiye’ye kazılı 100 metrelik tünel bulundu

Suriye’den Türkiye’ye kazılı 100 metrelik tünel bulundu

11.4.2021

HATAY'IN Reyhanlı ilçesinde görev yapan Hudut Kartalları, bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyetleri sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti. Mehmetçiğin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi. Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.

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