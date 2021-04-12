Bilim Kurulu toplanıyor! Ramazan için hangi tedbirler alınacak?

Koronavirüsle mücadele yolunda yeni tedbirler ya da tam kapanma için kritik iki toplantının ilki bugün. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ülke genelindeki vaka artışları ve tedbirler değerlendirilecek. Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? Günlük 50 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirler alınacak? Yüz yüze eğitim biterek okullar yeniden kapatılarak uzaktan eğitime mi geçilecek? Kabine toplantısı öncesi ilk adım bugün Bakan Koca başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda atılırken yarın ise kesin tedbirler, yeni kararlar ve tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağı kabine toplantısı yapılacak.

BAKAN KOCA BİLİM KURULU'NU TOPLUYOR

Tüm bu soruların yanıtı yeni haftadaki Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarının ardından netleşecek. Koronavirüs ile mücadelede önemli kararlar alınacak. Önce bugün Bilim Kurulu, ardından da yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşecek.



Alınabilecek yeni tedbirler şöyle;

Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak. Okullar yeniden kapatılarak komple uzaktan eğitime geçilebilir.

Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde Ramazan ayı boyunca seyahat yasağı getirilebilir.

Yine Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak



ESNEK ÇALIŞMA GELEBİLİR

Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde. Belli şehirlerde ek tedbirler alınabilir





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bilindiği gibi yarın gerçekleşecek kabine toplantısı ve alınacak son dakika kararları öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullanmış "Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." demişti. Bu açıklama bazı çevrelerce "Tam kapanma olacak?" düşüncesini güçlendirmişti.

VAKALAR BİLİM KURULU TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLECEK

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. O toplantıda ülke genelindeki vaka artışları değerlendirilecek.



HER 100 VAKANIN 85'İ MUTASYONLU

Son dönemde tespit edilen vakaların yüzde 85'i farklı mutasyolu koronavirüs varyantlarından oluşuyor. Bunun için mutasyonlu virüsün seyri enine boyuna analiz edilecek.

Bu toplantı sonrasında da yarın kabine toplantısının öncelikli gündemi koronavirüs olacak.

BAKAN KOCA KABİNEYE SUNUM YAPACAK

Bakan Koca toplantıda sunum yapacak. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak. Yeni risk haritası çıkarılacak. İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak. Yeni risk haritası çıkarılacak.



Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek. Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler kabine toplantısında görüşülecek. 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek. Koronavirüste aşılama hız kazanacak

Sağlık Bakanlığı'nın hedefi temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak. Bu noktada, toplantılarda, Türkiye'deki son durum ve yol haritası üzerinde durulacak.



Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Bakan Koca toplantıda sunum yapacak. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak.