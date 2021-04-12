Son dakika: Tüm gözler Bilim Kurulu Toplantısında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda artan vaka sayılarının, virüsün yayılım hızının ve tam kapanma konularının ele alınması bekleniyor.

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Bakan Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunacak. Genel olarak iki haftada bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu, bu hafta Ramazan ayı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

SON VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, 81 ilden gelen son veriler değerlendirilecek. Yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart'ta vakalar 9 bin 891 idi. Nisan ayında günlük vaka sayıları 55 bin sınırını geçti. Mutasyonlu virüs oranı yüzde 85'e ulaştı.

Kabine toplantısı öncesi ilk adım bugün Bakan Koca başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda atılırken yarın ise kesin tedbirler, yeni kararlar ve tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağı kabine toplantısında belirlenecek.