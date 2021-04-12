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Haberler Gündem Son dakika: Tüm gözler Bilim Kurulu Toplantısında

Son dakika: Tüm gözler Toplantısında

Tüm Türkiye bugünkü Toplantısı sonrası yapılacak açıklamalara kilitlendi. Herkes, vaka artışındaki hızlı yükselişin ardından toplanan kurulda alınan kararları merak ediyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı 'nın açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika: Tüm gözler Bilim Kurulu Toplantısında

12.04.2021, 18:52 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021, 18:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda artan vaka sayılarının, virüsün yayılım hızının ve tam kapanma konularının ele alınması bekleniyor.

CANLI YAYIN

Bakan Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunacak. Genel olarak iki haftada bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu, bu hafta Ramazan ayı öncesi alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı.

SON VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, 81 ilden gelen son veriler değerlendirilecek. Yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart'ta vakalar 9 bin 891 idi. Nisan ayında günlük vaka sayıları 55 bin sınırını geçti. Mutasyonlu virüs oranı yüzde 85'e ulaştı.

Kabine toplantısı öncesi ilk adım bugün Bakan Koca başkanlığında Sağlık Bakanlığı'nda atılırken yarın ise kesin tedbirler, yeni kararlar ve tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağı kabine toplantısında belirlenecek.

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