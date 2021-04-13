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Haberler Gündem Kritik toplantı sona erdi... Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

Kritik toplantı sona erdi... Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

Son Dakika... 'deki Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilen kritik sona erdi. Şimdi herkes merakla Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları bekliyor.

Kritik toplantı sona erdi... Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

13.04.2021, 18:24 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021, 18:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.

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