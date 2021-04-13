Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.
Son Dakika... Beştepe'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kritik Kabine toplantısı sona erdi. Şimdi herkes merakla Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları bekliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.
Kritik toplantı sona erdi... Gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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