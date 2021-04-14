Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte yeni kurallar

Her gün binlerce kişinin kullandığı elektrikli scooter'ler için yeni kurallar getirildi. Elektrikli scooter yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte alınan yeni tedbir ve yasaklar:

YAN YANA SÜRÜLMESİ YASAK

Yürürlüğe giren yönetmelik ile e-scooter'lerin, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi yasaklandı.

Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında sürülmesi yasak.

İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi yasak.

Yaya yollarında sürülmesi, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi yasak.

TEK ELLE SÜRÜLMESİ YASAK

İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi, manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi yasak.

PARK EDERKEN BU HUSUSLARA DİKKAT

Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi yasaklandı.

YOLCU TAŞINMASI YASAK

Yönetmelik de ayrıca, e-scooter diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması, sürücü dışında başka kişilerin taşınması, sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması yasaklandı.

TRAFİKTE FARK EDİLMEK ZORUNDA

Yönetmelikte e-scooter'lerin gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunlu hale getirildi.

15 YAŞINI DOLDURMAYANLARA HİZMET YOK

Yürürlüğe giren yönetmelikte ayrıca, yetki belgesi sahipleri, e-scooter'in kullanımı sırasında kask, dizlik, reflektörlü ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü artırıcı ekipmanların giyilmesi konusunda hizmetten yararlananları bilgilendirmekle yükümlü tutulacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, 15 yaşını bitirmemiş olanlara hizmet veremeyecek.