Mustafa İduğ Yeni Asır'a konuştu: ‘Kanuna aykırı iş yapmadım’

Yeni Asır'ın CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Meclis Başkanvekili Hüseyin Ünal'ın aynı zamanda meclis üyesi oldukları CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne açık yasa hükmüne aykırı şekilde mal ve hizmet sattığını ortaya koyan manşeti büyük yankı uyandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Üyesi AK Partili Fikret Mısırlı'nın hazırladığı raporda ortaya koyduğu 'skandal ticaretle' ilgili Başkan İduğ'dan açıklama geldi.

SATIŞLAR TAMAMEN YASAL

Yeni Asır'a konuşan ve kanuna aykırı bir iş yapmadıklarını savunan İduğ, satışla ilgili talebin Büyükşehir'den geldiğini ifade etti. Yeni Asır'ın "2020'de de Büyükşehir'e yüzbinlerce liralık madeni yağ satışı yapıldığı görülüyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna ise İduğ, "Benim 4 şirketim var. Bir tanesi yedek parça, bir tanesi de yağ üzerine. Castrol markasının Ege ve Marmara distribütörüyüm, tek satıcıyım ve bu yapılan kamu lehinedir. Eğer sizden başka satan yoksa bu yasaldır" dedi. "Ben buradaki satışlara ihtiyacı olan bir firma değilim. Yüksek ciroları olan bir şirketimiz var" diyen İduğ, şöyle devam etti: "Benim belediyelerle ilgili ticaret yapma talebim olmaz. 2019'da 4 ya da 5 bin liraya yedek parça almışlar. Talep İZSU'dan gelmiş. Biz illa ki mal satalım demedik, talep onlardan geldi..."

■ ERHAN GÜLENÇ