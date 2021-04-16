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Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg'le kritik görüşme

Gelen bir son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan Stoltenberg'le kritik görüşme

16.04.2021, 17:13 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021, 17:27

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ SON DURUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir havanın hakim olduğunu belirtti.

LİBYA'DA YENİ HÜKÜMETİN KURULMASI

Libya'da yeni hükümete savunma ve güvenlik alanında destek verilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde bu doğrultuda katkı sağladığını dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Başkan Erdoğan, NATO'nun imkân ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin de en etkin biçimde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Minsk Anlaşmaları temelinde, diyalog yoluyla çözümlenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

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