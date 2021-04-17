8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Özal'ın ailesi ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

MEZARI BAŞINDA İNFİTAR SURESİ'Nİ OKUDU

Başkan Erdoğan Özal'ın mezarı başında, Kur'an-ı Kerim'in 82. suresi olan İnfitar Suresi'ni okudu.

Başkan Erdoğan, Turgut Özal'ın mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu. Erdoğan'ın okuduğu İnfitar suresinin anlamı:

"Gök yüzü yarıldığında; Yıldızlar dağılıp saçıldığında; Denizler taştığında; Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır! İnanacak yerde siz hâlâ dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar; Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler; Ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır."