Prens Philip kılıcı ve kepi ile uğurlandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip dün son yolculuğuna uğurlandı. Edinburgh Dükü'nün kepi, kılıcı ve çiçeklerle kaplı tabutu, Canterbury Başpiskoposu tarafından karşılandı. Saat 15.00'te cenaze töreni başlarken Prens Philip'in anısına ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle cenaze törenine Kraliçe II. Elizabeth, 4 çocuğu ve 8 torunu da dahil olmak üzere yalnızca 30 kişi katıldı.
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