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Haberler Gündem Türkiye ve Yunanistan güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı

ve güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı

Son dakika açıklamasında bulunan MSB: ve Milli Savunma bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı.

Türkiye ve Yunanistan güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı
AA

19.04.2021, 17:29

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan'ın "güven artırıcı önlemlere" ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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