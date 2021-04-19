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Haberler Gündem Yerel yönetim reformunda sona gelindi! İşte madde madde reform paketi

Yerel yönetim reformunda sona gelindi! İşte madde madde paketi

'de uzun süredir hazırlıkları devam eden paketinden son dakika haberi geldi. Taslağın bitme aşamasına geldiği ve önemli değişiklikleri öngördüğü öğrenilirken tarafından hazırlanan reform paketinin içeriğinde birçok başlıkta düzenleme yer alıyor.

Yerel yönetim reformunda sona gelindi! İşte madde madde reform paketi

19.04.2021, 08:57

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hazırlanan yerel yönetimler reformunda sona gelindi.

BU HAFTA SON ŞEKLİ VERİLİYOR

Taslak bu hafta partinin yetkili kurularında ele alınarak son şekli verilecek.

BİTER BİTMEZ ÖNCE SUNUM SONRA GÖRÜŞME

Çalışmanın tamamlanır tamamlanmaz ilgili kurullara yapılacak sunum sonrasında hayata geçmesi için hızla adımlar atılacak.

BELEDİYELERİN PROBLEMLERİ GİDERİLECEK

Yerel yönetimler reform paketi kapsamında belediyelerin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca Belediyelerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde de değişiklik yapılacak.

İŞTE MADDE MADDE REFORM PAKETİNDEN DİĞER BAŞLIKLAR

İmar ve planlamaya ilişkin önemli değişiklikler.

Belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi.

İŞTE MADDE MADDE REFORM PAKETİNDEN DİĞER BAŞLIKLAR

İmar ve planlamaya ilişkin önemli değişiklikler.

Belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi.

Belediyelerde mali yapı ve finansman düzenlemesi.

Belediyelerin teşkilat ve personel yapısında düzenleme, denetim ve şeffaflık,

Mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi.

Yukarıdaki başlıkların yer alacağı öğrenilen yerel yönetimler reformunda bu başlıklar altında çok sayıda düzenleme yapılacak. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki yetkili kurullarda bir sunum gerçekleştirecek.

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