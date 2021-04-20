Son dakika: 2 yeni bakanlık kuruldu! Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıldı

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı.

BAKANLIK SAYISI 17 OLDU



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnamede her iki bakanlığın görev yetki ve sorumlulukları ve bağlı kuruluşları tanımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatı için 11, Çalışma ve Sosyal Güvnelik Bakanlığı Merkez Teşkilatı için de 8 yeni kadro ihdas edildi. İki yeni bakanlığın oluşturulmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlık sayısı 17'ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.