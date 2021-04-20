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Son dakika: Kaçmaya çalışırken yakalandılar!

Son dakika haberi...MSB, 'Ülkemizden ve 'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.' açıklamasında bulundu.

Son dakika: Kaçmaya çalışırken yakalandılar!

20.04.2021, 11:42

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK, 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin PKK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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