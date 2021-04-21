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Aşı merkezlerinde 55 yaş yoğunluğu

Vatandaşlar geç saatlere bile randevu alarak aşısını vurulmaya gitti.

Aşı merkezlerinde 55 yaş yoğunluğu

21.4.2021

KOVİD-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında 55 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı. Önceki gün duyurunun yapılmasının ardından, bir an önce aşı randevusu olmak isteyenler e-Nabız, e-Devlet ve MHRS sistemlerinde yoğunluk yarattı. Hemen randevusunu alıp aşı merkezlerine gidenler de uzun kuyruklar oluşturdu. Önceki akşam aşı tercihini yapıp kaydını oluşturan vatandaşlar, geç saatlere bile randevu alıp hastanelerin yolunu tuttu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ankara Şehir Hastanesi'nin önünde de uzun aşı kuyrukları oluştu. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında 55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya Biontech aşılarından istediğini olabiliyor.

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