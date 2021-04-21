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Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Ccumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda 6 üniversiteye rektör ataması da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

21.04.2021, 08:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama Kararlarına göre, Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç merkeze alındı.

6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATANDI
Ayrıca yayımlanan Atama Kararlarına göre 6 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Buna göre, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

Öte yandan karara göre, Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine Nihat Hatipoğlu, yeniden seçildi.

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