KKTC’ye 40 bin aşı gönderildi

TÜRKİYE'DEN korona virüsle mücadele kapsamında gönderilen 40 bin doz korona virüs aşısı KKTC'ye ulaştı. Gelen aşılarla birlikte toplam aşı miktarı 140 bine ulaştı. KKTC Başbakanı Ersan Saner, "Türkiye, tüm zorluklara rağmen yine Kıbrıs Türk halkına verdiği değeri ortaya koydu. Anavatan Türkiye'ye, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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