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Son dakika: 'da deprem!

Son dakika... AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre açıklarında 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve illerimizde de hissedildi.

Son dakika: Datça'da deprem!

23.04.2021, 18:37

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 18.04'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.

Yerin 11.32 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

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