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Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon

merkezli 4 ilde 'ne bağlı bölge ve mahrem yapılanmasına yönelik 18 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon
İHA

23.04.2021, 08:29

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak 4 ilde 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda Bylock Kullanıcısı olduğu tespit edilen ve ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı şahısların beyanı olan 18 şahsa yönelik İstanbul merkezli, İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli illeri olmak üzere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında geneli öğretmen olan ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahıslar olduğu, ihraç kamu personelleri ile farklı meslek gruplarından şahısların yer aldığı belirtildi.
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