Bakanlıktan yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği belirtildi.
İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı kaydedilen açıklamada, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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