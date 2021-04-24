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Haberler Gündem Harekat Merkezi'nden ilk kareler geldi! Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatı'nı Bakan Akar yönetiyor...

Harekat Merkezi'nden ilk kareler geldi! ve Harekatı'nı yönetiyor...

Son dakika haberine göre; ve Harekatı'nı Bakanı yönetiyor. Harekat Merkezi'nden ilk fooğraflar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Harekat Merkezi'nden ilk kareler geldi! Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatı'nı Bakan Akar yönetiyor...

24.04.2021, 17:29

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatları ile terör örgütüne kabus gibi çöktü.

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil'de terör örgütünün hedefleri karadan ve havadan vuruluyor.

Komandolar ve bordo bereler uçarbirlikler ile bölgeye indirilirken, operasyon 100 kilometreyi bulan bir alanda sürüyor.

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım olarak isimlendirilen harekatı, Milli Savunma Bakanu Hulusi Akar ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler bizzat yönetiyor.

Harekat merkezinden ilk fotoğraflar da geldi.

Başkan Erdoğan'dan Irak'ın kuzeyine harekat mesajı

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