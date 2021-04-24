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Haberler Gündem Kripto para piyasasına düzenleme geliyor

piyasasına düzenleme geliyor

Kripto para piyasasına düzenleme geliyor

24.4.2021

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Cemil Ertem, kripto para piyasasına düzenlemenin en kısa sürede getirileceğini söyledi. Ertem, "Merkez Bankası'nın yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız MASAK, SPK, Merkez Bankası, bunun üzerinde çalışıyor" dedi.
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