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Bakan Akar duyurdu! 31 terörist öldürüldü

Bakanı , Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Akar duyurdu! 31 terörist öldürüldü

25.04.2021, 21:25

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Akar ayrıca "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında maalesef 6 arkadaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.

1132 HEDEF ATEŞE ALINDI

"Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde sürüyor. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı"

Bakan Akar Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti

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