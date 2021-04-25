Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Bakan Akar ayrıca "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında maalesef 6 arkadaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.
1132 HEDEF ATEŞE ALINDI
"Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde sürüyor. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı"
Bakan Akar Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti
Bakan Akar duyurdu! 31 terörist öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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