‘Siz sırtınızı dayadığınız PKK utancıyla yüzleşin’

HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya tepki yağdı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz, gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Siyaset ve diplomasi köprü kurduğu sürece başarılı, duvar örmeye başladığı sürece başarısız oldu. Tarihsel tartışmaları siyaset adına duvar örmenin tuğlası yapmak kimseye fayda sağlamaz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ise yaptığı açıklamada, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" dedi.

DİĞER