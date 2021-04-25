Vebitticoin!

Thodex skandalının ardından gözlerin çevrildiği kripto para borsasında bir skandal da Muğla'da patladı. Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin, önceki akşam faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet ekipleri harekete geçti ve gözaltı operasyonları için düğmeye basıldı. 'Baron' lakabıyla tanınan kripto paracı İlker Baş'ın, 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığını öğrenen emniyet ekipleri bunun üzerine Baron'un kaçma hazırlığı yapacağı bilgisini aldı. Operasyon kapsamında emniyet ekipleri, şirket yöneticisi İlker Baş ve 3 çalışanını cuma akşamı gözaltına aldı.

'SAKİN OLUN' PAYLAŞIMI

Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden İlker Baş'ın ismiyle, gözaltına alındığı akşam saat 21.30'da twitter üzerinden paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "İnsanlarımızın herhangi bir şekilde rahat etmesini istemiyorlar. Türkiye'nin kripto dünyasında kayda değer bir pazar derinliğini yakaladığını görünce, ABD Başkanı Biden, hemen sermaye geliri vergisi çıkardı. Sakin olun her şey yolunda, PANİK YOK!!#kriptoparalar #vebitcoin #Thodex" ifadeleri kullanıldı.

PANİK PANİĞE KAPILDILAR

Vebitcoin'e yatırım yapan bazı müşteriler yine Twitter üzerinden sorun yaşadıklarını ve dolandırıldıklarını söylediler. Yine İlker Baş adına kayıtlı twitter hesabından gece saat 03.24'te bir tweet daha atılarak "Vebitcoin batmadı. Panik yapmayın arkadaşlar" paylaşımı yapıldı. Bu paylaşım üzerine bazı müşteriler ise, "Sistemi kapatmak, müşterinin özgürlüğünü kısıtlamak niye o zaman", "Batmadıysa böyle bir şeye niye gerek duydunuz?" tepkilerini dile getirdi.

ÇOK SAYIDA GAYRİMENKULÜ VAR

ASLEN Muğlalı olan ve lüks bir hayat yaşayan Baş'ın bir villası, bir rezidansı ve yine rezidansının bulunduğu aynı sitede işyeri ayrıca Muğla'nın tatil beldelerinde de gayrimenkulleri olduğu öğrenildi. İlker Baş'ın bir iddia bayii olduğu ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MUTSO) meclis üyesi olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

VEBİTCOİN'İN işlemlerini durduğunu açıklamasının ardından yatırımcı oldukları öğrenilen 2 kişi İlker Baş'ın lüks villasına gitti. Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan İlker Baş, önceki gece villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker Baş ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik" dedikleri öğrenildi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

■ FERDİ YAVUZ