Biden'ın skandal soykırım ifadesine tepki: İlişkilerimize ciddi zararlar oluşturacağı ortada

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'sözde soykırım'ı tanıdığını ilan etmesi skandalının ardından Türkiye'den sert tepkiler yükseldi. ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

Joe Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesine sert tepki veren İletişim Başkanı Fahrettin Altın, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz. İlişkilerimize ciddi zararlar oluşturacağı ortada" ifadelerin yer verdi.

"TEPKİLER FARKLI OLACAKTIR"

Tüm gözler bundan sonra ne olacağına çevrilmişken Amerikan Reuters haber ajansına açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Biden'ın açıklamasına yönelik "Gelecek günlerde ve aylarda farklı şekil ve derecelerde tepkiler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın bu konuda ne tür adımlar atacağına dair detay vermeyen Kalın, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu talihsiz ve haksız açıklamaya gerekli tepkiyi vereceğiz." dedi.

MECLİS BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) pazartesi günü Biden'ın açıklamasına ilişkin açıklama yapacağını belirten Kalın, Amerikalı yetkililerin Türkiye'ye yapılan açıklamanın Türkiye'ye yönelik potansiyel tazminat davalarına yasal zemin teşkil etmeyeceğini söylediklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Biden, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullanmıştı.