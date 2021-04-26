Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı

Türkiye'de dün 260 bin 280 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 38 bin 553, hasta sayısı 2 bin 801 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 590 olarak kayıtlara geçti. Dün 347 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 38 bin 358 oldu.

Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 51 bin 236 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644 oldu. Türkiye'de 25 Nisan'a kadar 25 milyon 884 bin 258 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.