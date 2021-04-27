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'ta Thodex operasyonu

Son dakika... polisi, milyonlarca kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi 'in saklandığı eve operasyon düzenledi.

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

27.04.2021, 16:27 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021, 16:49

Arnavutluk polisi, Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve operasyon düzenledi. Baskında Özer'i saklayanlar gözaltına alınırken, kendisine ulaşılamadı.

Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandırıp 2 milyar dolar vurgun yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran'a kaçmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer, İnterpol tarafından da arananlar listesine eklenmişti. Türkiye'nin Arnavutluk resmi makamlarıyla kurduğu irtibat sonrası, Özer ülkede didik aranmaya başlandı. Arnavutluk polisi bugün Özer'in yerini tespit etti ve saklandığı eve operasyon düzenledi. Ancak operasyonda Özer'e ulaşılamazken, kendisini saklayanlar gözaltına alındı.

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