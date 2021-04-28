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Başkan Erdoğan, Başkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
DHA

28.04.2021, 16:53

Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un babası Melikgulu Berdimuhammedov'un vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

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