Seyahat kısıtlaması

29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar şehirlerarası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Kendisi veya eşinin vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular sistem tarafından onaylanacak. Vatandaşlar bunun dışında Seyahat İzin Kurulları'ndan izin almak kaydıyla seyahat edebilecek.

Şehirlerarası ulaşımda

YÜZDE 50 KAPASİTE

ŞEHİRLERARASI faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edebilecekler. Aaç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacak.