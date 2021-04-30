‘Baron’ hesapları 1 ay önce bloke etmiş

Merkezi Muğla'da bulunan ve binlerce kişiyi dolandıran Vebitcoin'e ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Müşterilerinin hesaplarını 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş'ın, sadece Diyarbakır'dan 300 kişinin 200 milyon lirasını dolandırdığı iddia edildi.

Yaklaşık 1 ay önce 16 milyon liralık hesabı bloke edilen bir müşterinin, avukatıyla Vebitcoin merkezine gittiği ve şirketin CEO'su İlker Baş tarafından tehdit edilerek içeriği alınmadığı olaya ait görüntüler de ortaya çıktı.

Mağdur avukatlarından Esra Çevik, "İnsanların cevabını en çok merak ettiği soru şu: İlker Baş neden kaçmadı? Zaten bizim savcılığa sunduğumuz dosya ekinde yer alan yurt dışı hesap hareketlerini gösterir görüntüler var, sadece 20 Nisan ile 23 Nisan arasında milyarlık bir boşaltma söz konusu. 23 Nisan'da da kasa tamamen boşalınca kendisi gidip teslim oluyor" şeklinde konuştu.

THODEX DAVASINDA KARDEŞLER TUTUKLANDI

THODEX soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden, aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

■ FERDİ YAVUZ