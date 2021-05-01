  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz'de

, 'de

'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapacak sismik araştırma gemisi , 'ın Çaycuma ilçesinde bulunan 'na ulaştı.

Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz'de
DHA

01.05.2021, 19:00

Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarının ardından dün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Limana demir atan geminin Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılacağı belirtildi.

2013 YILINDA NORVEÇ'TEN ALINDI
Sismografik araştırma gemisi 2013 yılında TPAO tarafından Norveç'ten satın alındı. Akdeniz ve Karadeniz'deki çalışmalarda kullanılan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilme, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabilme kabiliyetlerine sahip.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.