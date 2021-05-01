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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailelerine mesajı

Cumhurbaşkanı , Pençe-Yıldırım Harekatı'nda olan Uzman Çavuş ve Sözleşmeli Er 'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
AA

01.05.2021, 20:57

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Kırmızı ve Toprak'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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