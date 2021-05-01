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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika: vaka sayısını açıkladı!

bugünkü vaka, hasta ve vefat sayılarını açıkladı...Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı!
AA

01.05.2021, 19:39 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021, 19:47

Salgına karşı aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken, ülkemizde artış gösteren vaka ve vefat sayılarından sonra yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda 17 Mayıs tarihine kadar sürecek tam kapanma sürecine geçildi. Tam kapanmayla birlikte vaka ve vefat sayılarında düşüş hedeflenirken, Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte vaka ve vefat sayılarında son durum...

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta 3 bin 525 oldu, 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.

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