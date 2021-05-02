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Haberler Gündem Soylu: Önce sabır ardından bayram

Soylu: Önce sabır ardından bayram

Soylu: Önce sabır ardından bayram

2.5.2021

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sürecinde şu ana kadar muafiyet tanınan sektörlerde e-başvuru, e-devletten bin 890 kişiye çalışma izin belgesi, 178 bin 283 kişiye de seyahat izin belgesi verildiğini açıkladı. Güvenlik toplantısına katılmak üzere geldiği Ağrı'da açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Hep birlikte bu mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Önce sabır ardından bayram. İnşallah bunu da birlikte başarabileceğimize inanıyoruz" dedi.
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