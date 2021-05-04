Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber, Ankara'nın Ayaş ilçesinde yaşayan bir ailenin konuğu oldu. Çiftçi Bekir Dikmen'in evine gelen Erdoğan, aile üyeleriyle muhabbet edip, çocuklara hediye verdi.
Erdoğan, daha sonra Dikmen'in evinde kurulan sofrada iftar yaptı.
Başkan Erdoğan çiftçi bir vatandaşın evinde iftar yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.