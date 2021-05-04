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Başkan Erdoğan çiftçi bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Başkan , 'nın ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Dikmen ve ailesinin iftarda konuğu oldu. Erdoğan, aile üyeleriyle muhabbet edip, çocuklara hediye verdi.

Başkan Erdoğan çiftçi bir vatandaşın evinde iftar yaptı

04.05.2021, 22:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber, Ankara'nın Ayaş ilçesinde yaşayan bir ailenin konuğu oldu. Çiftçi Bekir Dikmen'in evine gelen Erdoğan, aile üyeleriyle muhabbet edip, çocuklara hediye verdi.

Erdoğan, daha sonra Dikmen'in evinde kurulan sofrada iftar yaptı.

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