Türk aşısı yıl sonunda hazır

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesi içindeki Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yerli korona virüs aşısı ve yerli korona virüs ilacı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşı ve ilaç gelişmelerine yönelik 49 farklı kuruluşun, 436 araştırmacının bir araya geldiği Türkiye Covid-19 Platformu tarafından birçok çalışma olduğunu ifade eden Mandal, çalışmalarda 3 aşının ön planda olduğunu belirterek, yıl sonuna doğru insanlığın kullanımına sunmayı hedeflediklerini belirtti. Yerli korona virüs ilacında ise büyük aşama kaydettiklerini belirten Mandal, Ağustos ayında iki yerli korona virüs ilacının kullanılmaya başlanacağını söyledi.

MUTANTLARA KARŞI

KORONA virüs salgını sürecinde aşı ve ilaç çalışmalarında büyük aşamalar kaydedildiğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, "Bugün geldiğimiz aşamalarda 17 projemizden 7 tanesi aşı projemiz, bu 7 aşı projemizin 3'ü özellikle ön planda giden aşılarımız ve bunlardan birincisi VLP aşısı. VLP aşısıyla ilgili 27 Mart tarihinde başlamış olduğumuz Faz 1 çalışması şu an tamamlamak üzere" dedi. Yerli aşının Faz- 3 çalışmasını yıl sonunda tamamlanacağını belirten Prof. Dr. Mandal, şöyle konuştu: "Yıl sonuna doğru da Faz- 3 çalışmasını başarıyla tamamlayıp hem ülkemizde hem de dünyada kullanımına açmayı planlıyoruz. Dünyada şu an bu kapsamda 4 aşı adayı var ve henüz kitlesel bir kullanıma geçmiş VLP aşısı yok. VLP aşısındaki özellikle virüs benzeri parçacık virüsü taklit ediyor. Bu yaklaşımla en bilinen Vuhan virüsüne hem de aynı zamanda özellikle mutantlara karşı özel geliştirilmiş bir aşı. Özellikle Faz- 2 aşamasında mutantlara karşı da, İngiliz varyasyonuna karşı da geliştirilmiş versiyonu da kullanımda olacak.

'ÜÇÜ DE YENİLİKÇİ'

GEÇEN hafta 25 Nisan'da Covid- 19 Türkiye platformunda ikinci aşımızın yenilikçi inaktif aşımız, birçok inaktif aşı adayları var ama yenilikçi boyutu kullanılan tipi ile ilişkili bu da bu platformun bir kazanımı. Bu çalışmalarımız Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Haziran ayının ortalarında 2'nci Faza başlama noktasında." Türkiye'de üretilmesi planlanan 3 yerli korona virüs aşısının bilinen aşı gruplarının yanında yenilikçi özellikler barındırdığını söyleyen Prof. Dr. Mandal, "3'üncü bir aşı adayımız da bu da bilinen Rus tipi Sputnik olarak bilinen veya Astra Zeneca aşısı olarak bilinen aşı gruplarının içinde ve yine yenilikçi yaklaşımla geliyor. Dolayısıyla mutantlara karşı kullanmış olduğumuz tasarımla daha etkililiği yüksek tasarım planlandı" dedi.

'AŞI MERKEZİ OLACAĞIZ'

TÜBİTAK yerleşkesinde bulunan Gen Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü'nün ilerleyen dönemlerde aşı geliştirme merkezi haline getirilmesi için çalıştıklarını açıklayan Prof. Dr. Mandal, şöyle konuştu: Türkiye'de aşı üretimi 2022'nin sonuna kadar mümkün değil gibi algılanıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu yılın güz döneminden itibaren geliştirilen aşıların üretimi mümkün olacak."

VLP (VİRUS LİKE PARTİCLE - VİRÜS BENZERİ PARÇACIK) AŞI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı VLP aşıları genetik materyali olmayan boş virüs kabuklarının hastalığa sebep olan virüsün yapısını taklit ederek yerleştiği canlıda antikor üretimini sağlaması prensibi ile hazırlanıyor. Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden eşi Prof. Dr. Mayda Gürsel ve ekibi ile geliştirilen VLP aşı adayı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 aday aşı listesine eklendi