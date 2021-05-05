Aşılamada 7’nci ülkeyiz

DÜNYA genelinde birçok ülkede korona virüs salgınının çıkış noktası olarak görülen aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama kampanyalarında ülkeler arasında büyük farklılıklar görülürken Türkiye, küresel çapta en çok korona virüs aşısının uygulandığı 7. ülke konumunda yer alarak ilk 10'a adını yazdırdı. Salgının başlangıcından bu yana 174 ülkede toplam 1.17 milyardan fazla doz uygulanan Kovid-19 aşılamasında küresel çapta en son günde ortalama 20.2 milyon doz aşı uygulandı.

Çin, 275 milyon 338 bin doz aşı uygulayarak dünyada "en fazla doz" aşı uygulayan ülke oldu. Çin'i 246 milyon 780 bin 203 ile ABD, 158 milyon 871 bin 435 doz ile Hindistan takip etti. Türkiye ise 4 Mayıs itibarıyla toplam 23 milyon 687 bin 891 ile en fazla doz aşı uygulayan 7. ülke oldu. Türkiye'de 14 milyon 117 bin 660 kişi aşının ilk dozunu alırken, 9 milyon 570 bin 231 kişi de ikinci doz aşısını yaptırdı. Türkiye, yüzde 11.4 ile nüfusa oranla Kovid-19 aşısının en çok iki dozunun da yapıldığı ülkeler sıralamasında İsrail, Şili, Bahreyn, ABD, İngiltere, Sırbistan, Macaristan ve Fas'tan sonra 9. sıraya adını yazdırdı.

SINOVAC ÖN DEGERLENDİRMEDE

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı. Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "EMA'nın insan ilaçları komitesi (CHMP), Sinovac Life Sciences tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ön değerlendirme sürecinin başlattı. CHMP'nin sıralı incelemeyi başlatma kararı, laboratuvar çalışmalarından (klinik olmayan veriler) ve klinik çalışmalardan elde edilen ön sonuçlara dayanmaktadır. Bu çalışmalar, aşının, Kovid-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'yi hedefleyen antikorların üretimini tetiklediğini ve hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir" denildi.