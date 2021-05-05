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Başkan Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Bu önemli kabulde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

05.05.2021, 22:14 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 22:14