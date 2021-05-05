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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

Başkan Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

Başkan , azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Bu önemli kabulde Başkanı da yer aldı.

Başkan Erdoğan, azınlık cemaat temsilcileriyle iftarda bir araya geldi

05.05.2021, 22:14 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 22:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftar yemeğinde, azınlık cemaatlerinin temsilcilerini ağırladı. Yemekte, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul- Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.





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