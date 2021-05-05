Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti.
YUNANİSTAN'IN TAHRİKLERİ
Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi. Erdoğan, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni destekleyeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
YOĞUN DİPLOMASİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.Başkan Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan Merkel'le görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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