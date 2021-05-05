  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan Merkel'le görüştü

Başkan Erdoğan Merkel'le görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, -Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan Merkel'le görüştü

05.05.2021, 19:04 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021, 19:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti.

YUNANİSTAN'IN TAHRİKLERİ

Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi. Erdoğan, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni destekleyeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

YOĞUN DİPLOMASİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan Merkel'le görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.