CHP'li Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu

Son dakika haberi: CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım…" ifadelerine ilişkin Erdoğan'ın avukatı tarafından 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılarak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yaptığı açıklamalara Twitter'dan yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları ifade etmişti:

YİNE YASSIADA ZİHNİYETİ HORTLAMIŞ

Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı "vatana ihanetten yargılamak"tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar.

MİLLET DÜŞMANI DİL

Devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmek Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dildir. Menderes'in katillerinden Fetö'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar.

MİLLETİMİZ HER ZAMAN CEVABINI VERDİ

Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor.

MİLLET DÜŞMANI BİR DİLDİR

Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir.