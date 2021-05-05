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Sağlık Bakanlığından Aile Sağlık Merkezleri için idari izin genelgesi

Sağlık Bakanlığından yayımlanan genelgeye göre, Aile Sağlığı Merkezleri 10-12 Mayıs'ta idari izinli sayılacak. Sağlık Bakanlığı’nca tam kapanma döneminde 1. Basamak Sağlık Hizmeti’ne ilişkin yayımlanan genelgede, kamu personelinin idari izinli sayıldığı tarihlerde de aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezlerinin çalışmaya devam etmesi ve bu şekilde sağlık hizmetinin kesintisiz olarak sunumu ve kişilerin sağlık hizmetine erişiminin sağlanması istendi.

05.05.2021, 11:54