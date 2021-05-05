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Sağlık Bakanlığından Aile Sağlık Merkezleri için idari izin genelgesi

Sağlık Bakanlığından yayımlanan genelgeye göre, 10-12 Mayıs'ta idari izinli sayılacak. ’nca tam kapanma döneminde 1. Basamak Sağlık Hizmeti’ne ilişkin yayımlanan genelgede, kamu personelinin idari izinli sayıldığı tarihlerde de aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezlerinin çalışmaya devam etmesi ve bu şekilde sağlık hizmetinin kesintisiz olarak sunumu ve kişilerin sağlık hizmetine erişiminin sağlanması istendi.

Sağlık Bakanlığından Aile Sağlık Merkezleri için idari izin genelgesi

05.05.2021, 11:54

Sağlık Bakanlığı daha önce idari izin kapsamına alınmayan Aile Sağlığı Merkezleri'nin de 10-12 Mayıs tarihleri arasında idari izinli sayılmasına ilişkin genelge yayımladı. Aile Hekimleri Dernekleri, idari izin kapsamına alınmamaları nedeniyle 10-12 Mayıs'ta iş bırakacaklarını duyurmuştu.

Tam kapanma öncesi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 27 Nisan'da 17665 sayılı Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu yazısına istinaden sağlık çalışanları da dahil olmak üzere tüm kamu çalışanlarını 10-11 Mayıs tam, 12 Mayıs yarım gün izinli saymıştı.

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