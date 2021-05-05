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Son dakika: açıkladı: O sayı 67'ye yükseldi

, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Açıklamada, "İkna çalışmaları sonucunda bu yıl örgüt mensubu sayısı 67'ye yükseldi" bilgisine yer verildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: O sayı 67'ye yükseldi
AA

05.05.2021, 18:09

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'daki çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 67'ye yükseldiği kaydedildi.

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